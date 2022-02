Landkreis Donau-Ries

Vom Sturm verschont: Keine Einsätze in Nördlingen und Umgebung

Das Sturmtief Roxana fegte über Bayern. In Nördlingen und Umgebung gab es in der Nacht aber keine Einsätze deswegen.

In der Nacht zum Montag fegte "Roxana" über Süddeutschland hinweg. In Nördlingen und Umgebung gab es zwar keine Einsätze, anders sah es aber in Donauwörth aus.

Von Dominik Durner

Heftige Windböen, unruhiges Wetter: Das Sturmtief Roxana hat über weite Teile Bayerns hinweggefegt, so auch über das Nördlinger Ries. Zu größeren oder kleineren Einsätzen kam es in Nördlingen und Umgebung aber wohl nicht; sowohl Polizeichef Walter Beck als auch Marco Kurz von der Feuerwehr in Nördlingen verneinten auf Nachfrage. Im Umkreis verhielt es sich ähnlich: Die Feuerwehr-Kommandanten Daniel Härtle in Oettingen und Steffen Klinger aus Alerheim bestätigten, dass die Feuerwehrkräfte eine ruhige Nacht hatten. Auch Rudolf Mieling, Brandrat des Landkreises, wusste von keinen Einsätzen im Nördlinger Ries. "Dafür gab es in Donauwörth und Rain einige Meldungen", sagte Mieling. Die Kolleginnen und Kollegen der Donauwörther Zeitung berichten deshalb ausführlicher.

