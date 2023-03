Der Landkreis sucht Laienrichter: Was Schöffen auszeichnen sollte

Plus Interessierte in Nördlingen und Donauwörth können sich für das Schöffenamt bewerben. Wie Richter und eine Schöffin die Gefahr einer Unterwanderung einschätzen.

Es ist ein Ort, den viele Menschen nicht zu Gesicht bekommen – und den meisten wäre es wohl lieber, ihn nicht betreten zu müssen: der Verhandlungssaal eines Gerichtes. Doch neben Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern gibt es noch eine Gruppe, die freiwillig kommt: Schöffinnen und Schöffen. Jetzt werden diese für die nächsten fünf Jahre gesucht. Es ist ein Amt mit besonderer Verantwortung.