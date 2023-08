Landkreis Donau-Ries

vor 55 Min.

Die größte Messe im Kreis Donau-Ries hat begonnen

Plus Der Startschuss zur Donauries-Ausstellung 2023 im Donauwörther Stauferpark ist am Dienstagabend gefallen. Was alles geboten wird und was heuer im Fokus steht.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Der Countdown ist abgelaufen, die Donauries-Ausstellung hat ihre Pforten geöffnet - vor geladenen Gästen fand am Dienstagabend im Donauwörther Stauferpark die Eröffnungsfeier statt. Die Ausstellung ist die größte Messe in der Region, sie will heuer - nach längerer pandemiebedingter Pause - mit einigen speziellen Schwerpunkten zehntausende Besucher locken.

Landrat Stefan Rößle betonte bei der Eröffnungsfeier in der Stauferhalle, dass man „selbstbewusst Werbung machen“ solle als wirtschaftlich potenter Landkreis, der freilich in Konkurrenz stehe zu anderen Regionen im Freistaat und der Republik. Auch dazu diene die Ausstellung. Rößle sagte: "Wir sind in Nordschwaben manchmal zu zurückhaltend, wenn es darum geht, über unsere Vorteile zu sprechen.“ Bei der Donauries-Ausstellung würden all jene Stärken in kompakter, anschaulicher Weise präsentiert. Die Regionalmesse habe in den vergangenen Jahren mehr und mehr Besucherinnen und Besucher angezogen – zuletzt, in Nördlingen, waren es 51.000. Die 50.000er-Marke solle auch dieses Jahr in Donauwörth wieder geknackt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen