Maihingen

12:00 Uhr

Mehr als 3200 Donau-Rieser spielen in einer Musikkapelle

Das Bezirksmusikfest fand 2022 in Maihingen statt. 2023 wird es keines geben, der Austragungsort für 2024 steht bereits fest.

Plus Zwar ist die Zahl der Musikerinnen und Musiker zurückgegangen, die Vereine kamen aber vergleichsweise gut durch die Pandemie. Wo das Bezirksmusikfest 2024 stattfindet.

Artikel anhören Shape

Im Landkreis Donau-Ries sind derzeit 3266 Musikantinnen und Musikanten in 42 Mitgliedsvereinen aktiv. Die Zahl der Mitglieder ging im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent zurück. Doch im Vergleich mit dem gesamten Allgäu-Schwäbischen Musikbund, der einen Mitgliederrückgang von 5,7 Prozent zu verzeichnen hatte, ist der Bezirk 16 sehr gut durch das vergangene, von der Pandemie bestimmte Jahr gekommen. Auch in Sachen Jugend ist der Bezirk Spitzenreiter, wie bei der Generalversammlung in Maihingen bekannt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen