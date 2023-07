14-jährige Radfahrerin kollidiert mit Auto und verletzt sich schwer

Eine junge Radfahrerin soll vor Marktoffingen Vorfahrtsregeln nicht beachtet haben und hat bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Mit dem Fahrrad hat eine 14-Jährige am Sonntag die Kreisstraße in Marktoffingen überqueren wollen. Im Einmündungsbereich der Kreuzung mit der Straße Am Feldbach hielt sie gegen 20.25 Uhr jedoch nicht an, wie die Vorfahrtsregeln es an dieser Stelle ursprünglich vorsahen, teilt die Polizei mit. Ein 74-jähriger Autofahrer, der auf der Kreisstraße zur selben Zeit in Richtung Ortsmitte fuhr, hatte das nicht erwartet. Angaben der Nördlinger Polizei zufolge sei er davon ausgegangen, dass die junge Radfahrerin stehen bleiben würde, um die ihm geltende Vorfahrt zu achten.

Mädchen mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Ungebremst kollidierte sein Wagen darum mit der 14-Jährigen auf dem Fahrrad. Dabei erlitt das Mädchen so schwere Verletzungen, dass Rettungskräfte sie im Hubschrauber in ein Klinikum brachten. Unter anderem wegen des Verdachts auf ein Schädel-Hirn-Trauma, so der Bericht der Beamten weiter, sei sie dort behandelt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.200 Euro. (AZ)