Mann ignoriert rechts vor links: 10.000 Euro Unfallschaden

Ein Mann verursacht einen Unfall in Megesheim und sagt zur Polizei, dass "da normalerweise nie ein Fahrzeug kommt". Der Sachschaden ist beachtlich.

Ein Verkehrsunfall mit einer durchaus interessanten Begründung des Unfallfahrers hat sich am Montagmorgen in Megesheim zugetragen. Wie die Polizei berichtet, stieß ein 62-Jähriger mit einem anderen Autofahrer an der Einmündung Zehentgasse und Am Wiesenweg zusammen.

Der 62-Jährige missachtete die Rechts-vor-Links-Regelung, der Zusammenstoß war nicht mehr zu vermeiden. Bei der Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher gegenüber den Beamten an, dass da normalerweise nie ein Fahrzeug kommt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld. (AZ)