Mönchsdegginger müssen für neue Kläranlage ihren Anzeil zahlen

Im Rat wird darüber diskutiert, ob die Gemeinde einen Teil übernimmt. Die Bescheide werden im Oktober verschickt, die Gebühr für das Abwasser steigt.

Grundeigentümer in Mönchsdeggingen müssen in die Tasche greifen: In etwa sechs Wochen bekommen sie die Bescheide für die Verbesserungsbeiträge der Entwässerungseinrichtung zugestellt. Hintergrund ist die Sanierung beziehungsweise Erweiterung der Kläranlage in Möttingen, zu der auch das Abwasser aus Mönchsdeggingen fließt.

Für Mitte Oktober schätzte Hermann Meyer von der Beitrags- und Liegenschaftsverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ries in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Mönchsdeggingen die Versendung der Bescheide. Zuvor wurde im Gemeinderat ausführlich über die Beitrags- und Gebührensatzungen sowie Verbesserungsbeiträge diskutiert und ein für die Bürgerinnen und Bürger akzeptabler Weg gesucht.

Kostenanteil liegt bei 1,4 Millionen Euro

An dem von einem Fachbüro ermittelten umlagefähigen Aufwand für die Kanalsanierungsmaßnahmen und anteiligen Kosten für die Ertüchtigung der Kläranlage in Möttingen von rund 1,4 Millionen Euro kommt die Gemeinde nicht vorbei. Ermittelt wurde auch die Gesamtzahl der anzusetzenden Grundstücksflächen mit 720.100 Quadratmetern und Geschossflächen von 223.000 Quadratmetern. Unterschiedlich beurteilt wurden vom Ratsgremium, ob mit den Bescheiden ein 100-prozentiger Ansatz der Kosten auf die Grundeigentümer oder geringerer Anteil umgelegt wird. Dabei würde die Gemeindekasse mit Kosten bis zu 270.000 Euro zusätzlich belastet.

Angesichts der Zukunftsaufgaben und des erwarteten Zuschusses votierte das Gremium mehrheitlich für eine 100-prozentige Umlegung. Der bessere Weg für die große Mehrheit der Grundbesitzer, hieß es. Diese Entscheidung wirkt sich auch in einer moderaten Erhöhung der Verbrauchsgebühr aus, denn der Kubikmeter Abwasser schlägt sich künftig mit 3,27 Euro nieder. Als Beitragssatz für die Verbesserungsbeiträge wurden für den Quadratmeter Grundstücksfläche 32 Cent errechnet und pro Quadratmeter Geschossfläche 5,32 Euro. Die Verbesserungsbeiträge können in einem Betrag überwiesen werden oder auch in Ratenzahlung.

In der Römerstraße in Mönchsdeggingen wurden bereits Kanalbaumaßnahmen durchgeführt. Foto: Peter Tippl

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag, dass 40 Prozent der Kosten einen Monat nach Erhalt des Bescheids zu entrichten sind, weitere 40 Prozent zum 1. Juli 2024 und die Schlussrate über 20 Prozent nach Fertigstellung der Maßnahmen und abschließender Kalkulation im Laufe des Jahres 2025.

