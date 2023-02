Möttingen

25.02.2023

Kläranlage in Möttingen wird für sechs Millionen Euro ertüchtigt

Am Freitag war Spatenstich für die Erweiterung der Kläranlage in Möttingen, in die künftig auch der Nördlinger Stadtteil Grosselfingen seine Abwässer einleiten wird.

In Möttingen ist am Freitag mit dem traditionellen Spatenstich der Startschuss für die Sanierung und Erweiterung der örtlichen Kläranlage an der Kreisstraße nach Lierheim gefallen. Ursprünglich war geplant, mit dem Großprojekt früher zu beginnen. Doch die enormen Preissteigerungen im Bausektor, verursacht durch den Ukrainekrieg, hatten die Verantwortlichen im Frühjahr vergangenen Jahres dazu veranlasst, die Ausschreibungen auf die Wintermonate zu verschieben, in der Hoffnung, günstigere Konditionen zu erhalten. Dies sei glücklicherweise auch so eingetreten, sagte Bürgermeister Timo Böllmann.

