Möttingen

15:43 Uhr

Unbekannte stehlen Wohnwagen von Firmengelände

Um an den gestohlenen Wohnwagen zu gelangen, mussten die Diebe zunächst andere Wohnwägen umher rangieren.

Einen Gesamtschaden in Höhe von 40 000 Euro haben Unbekannte bei einem Diebstahl im Industriegebiet in Möttingen am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, verursacht.

Zu einem "nicht alltäglichen Diebstahl" ist es am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, im Industriegebiet von Möttingen gekommen. Wie die Polizeiinspektion Nördlingen berichtet, öffneten bislang Unbekannte gewaltsam das Metalltor zu einem Firmengelände. Dort entwendeten sie einen Wohnwagen. Zunächst rangierten die Diebe einige andere Wohnwagen umher, um dann an den Wohnwagen im "oberen Preissegment" zu gelangen. Anschließend wurde dieser an das Täterfahrzeug, einen weißen Sprinter, angehängt und der Tatort verlassen. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 40 000 Euro. Zeugen oder Anwohner, die Hinweise geben können, können sich unter der Telefonnummer 09081/2956-0 mit der Polizeiinspektion Nördlingen in Verbindung setzen. (AZ)

