Kindergartenstreit in Munningen: Nicht weiter machen wie bisher

Plus Unser Autor Bernd Schied meint, keinem könne daran gelegen sein, am Ende eine völlig gespaltene Kommune zu haben. Die ersten positiven Zeichen gebe es.

Den besten Auftritt in einer sonst recht nüchternen Munninger Gemeinderatssitzung hatte Geschäftsleiter Günther Schwab von der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen. Mit seinem Appell an die Räte, im Kindergartenstreit zwischen Laub, Munningen und Schwörsheim endlich einen Kompromiss anzustreben, hat er einen wichtigen Anstoß zu einer vielleicht doch noch einvernehmlichen Lösung gegeben.

Auf dem Weg dahin sind jetzt in erster Linie Bürgermeister Dietmar Höhenberger und seine Stellvertreter Thomas Hertle und Martin Michel gefordert, durch Gespräche mit ihren Gemeinderatskolleginnen- und kollegen Kompromissvorschläge auszuloten. Keinem der Ratsmitglieder kann daran gelegen sein, so weiterzumachen wie bisher und am Ende auf eine völlig gespaltene Kommune zuzusteuern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen