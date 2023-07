Nördlingen

Ab sofort fließt der Verkehr zum Nördlinger Marktplatz über Umwege

Einmal links abbiegen: Autos dürfen in Nördlingen seit dem Ferienanfang nicht mehr über die Innere Baldinger Straße an den Marktplatz.

Plus Keine Durchfahrt: Der Nördlinger Marktplatz bleibt bis November für den Großteil des Verkehrs gesperrt. Wie man als Anlieger zum Marktplatz kommt.

Von Nicolas Friese

Auf den ersten Blick geschieht am Montagmittag in der Inneren Baldinger Straße in Nördlingen nichts Außergewöhnliches: Passanten spazieren durch die Gassen und schauen neugierig in die Schaufenster, an den Tischen der Restaurants genießen mehrere Menschen ihre Mittagspause. Bei genauerem Hinschauen fällt jedoch auf, dass sich keine Autos im Schritttempo an den Passanten vorbeidrängen: Die Straße ist seit Montag autofrei. In der Sitzung vom 22. Juni hat der Nördlinger Stadtrat beschlossen, die Durchfahrt von der Inneren Baldinger Straße auf den Nördlinger Marktplatz im Sommerhalbjahr zu sperren, beginnend mit den Sommerferien. Um als Anlieger an den Marktplatz zu kommen, muss man einen Umweg fahren.

Als der Fahrer eines grauen Wagens mit Nördlinger Kennzeichen die Sperrung bemerkt, hört man ihn durch das offene Fenster fluchen: "Mist", sagt er, und fährt über die Straße "Beim Klösterle" an den Hafenmarkt, um dort zu wenden. Am Montagvormittag ist er nicht der einzige: Mehrere Autofahrer bemerken, dass es nicht weitergeht, und wenden beim Dr.-Oetker-Brunnen am Finanzamt.

