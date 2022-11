Augsburger Bischof Bertram Meier predigt in Nördlingen

Plus Das Jubiläumsjahr von Sankt Salvator geht mit einem Gottesdienst zu Ende. Der Jubiläumswandteppich wird präsentiert. Was der Bischof anmahnt.

Ziemlich genau 600 Jahre nach der Weihe ihrer Pfarrkirche hat die Pfarrei St. Salvator den Schlusspunkt hinter ein ereignisreiches Jubiläumsjahr gesetzt. Wie damals kam der Bischof aus Augsburg - dieses Mal Dr. Bertram Meier fast direkt aus Rom - und feierte mit der Jubelgemeinde ein eindrucksvolles Pontifikalamt. Kleriker und Assistenten in vollem Ornat, Ministrantinnen und Ministranten schritten unter Chorgesang und Orgelmusik dem Bischof voran, der die Gemeinde segnete.