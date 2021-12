"Bass mer zam": Weitere Geschäftsidee in der Nördlinger Altstadt

Neues von der Aktion "Bass mer zam" in Nördlingen: Der Herrenausstatter Lettenbauer kooperiert mit Reimlingerin, die handgemachte Karten herstellt. So lief es.

Um die Attraktivität der Innenstädte zu unterstützen, hat das Konversionsmanagement Donau-Ries eine sechswöchige Aktion zusammen mit den Kommunen des Landkreises durchgeführt. Dabei sollten verfügbare Ladenflächen mit Ideen zusammengebracht werden. Nun konnte die erste Umsetzung noch in der Adventszeit verwirklicht werden, freut sich Landrat Stefan Rößle. In der Nördlinger Fußgängerzone, im seit 1905 bestehenden Herrenausstatter Lettenbauer, finden die Kundinnen und Kunden nun handgemachte, besondere Karten aus dem Ries. Derzeit sind hauptsächlich Weihnachtskarten vorrätig. Individuelle Bestellungen für alle Anlässe können auch direkt per Mail unter handmade_bynatalie@outlook.de oder bei Instagram aufgegeben werden.

Nördlingen Idee und Laden zusammengebracht

Dass die Aktion so große Resonanz fand, freut vor allem die Initiatorin, Konversionsmanagerin Barbara Wunder. In den nächsten Monaten wird weiter daran gearbeitet, Ideen und Ladenflächen zusammenzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden damit regionale Projekte sichtbar gemacht und Ladenflächen in den Stadt- und Ortskernen genutzt. Vanessa Stumpf, Inhaberin von Lettenbauer Mode für Männer, und Natalie Gruber, Inhaberin des Labels "Handmade by Natalie", haben nun den Anfang gemacht und können stolz sagen: "Mer bassn zam!".

Das Konversionsmanagement steht als Servicestelle für die Themen Innenentwicklung und Siedlungsentwicklung in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Konversionsmanagerin Barbara Wunder unter Telefon 0906/74305 oder per Email unter barbara.wunder@lra-donau-ries.de. (AZ)