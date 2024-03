Nördlingen

Das bietet der neue Recyclinghof in Nördlingen

Plus Auf dem ehemaligen Möbel-Höhn-Gelände wird derzeit der größte Recyclinghof im Landkreis Donau-Ries gebaut. Was dort alles abgegeben werden kann.

Von Martina Bachmann

Der größte Recyclinghof des Landkreises Donau-Ries entsteht in diesen Tagen in Nördlingen. Wobei das zunächst gar nicht so geplant war. Denn eigentlich sollte nur der alte Hof am Standort in der Fritz-Hopf-Straße erweitert werden. Doch der Platzhunger des Unternehmens Varta war einst so groß, dass der Recyclinghof in die Straße zum Flugplatz ausweichen musste. Ende 2022 wurde dort ein Provisorium errichtet. Der neue Hof wird derzeit daneben gebaut, während bei Varta alle Pläne auf Eis liegen. Für die Bürgerinnen und Bürger wird der neue Recyclinghof einige Vorteile bieten.

Es ist ein sonniger Nachmittag, die neue Werkleiterin des Abfallwirtschaftsverbandes Nordschwaben (AWV), Emma Christ, parkt ihr Auto vor der Zufahrt zum provisorischen Hof. Gleich neben ihr ragt eine hohe Betonmauer nach oben, ein großer Kran steht dort. Massiv sieht der neue Recyclinghof aus - doch Christ beruhigt: "Das wird noch aufgeschüttet." Sieben Meter hoch werde die neue Halle. Das sei notwendig, weil die Lastwagen beim Containerwechseln Platz bräuchten. Emma Christ zieht sich Sicherheitsschuhe an und geht voraus, in Richtung Baustelle. Dort werden an diesem Tag große Betonelemente mit schwerem Gerät von A nach B transportiert. Christ erklärt, dass der neue Recyclinghof quasi zwei in einem sei: Die wichtigsten Ablagecontainer sind doppelt vorhanden.

