Das ist die neue Richterin am Amtsgericht in Nördlingen

Angela Gastl hat kürzlich ihren Dienst am Nördlinger Amtsgericht angetreten. Was die 27-Jährige am Richteramt schätzt.

Es gibt eine neue Strafrichterin am Nördlinger Amtsgericht. Angela Gastl hat Ende April ihren Dienst in Nördlingen angetreten. Sie übernimmt die Stelle von Dr. Eva Dauer, die aus familiären Gründen pausiert. Zum Geschäftsbereich von Angela Gastl gehören damit Strafverfahren, Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht sowie dem Ausländerrecht. Gastl ist Richterin auf Probe, wie es im Beamtenrecht heißt. Denn es ist ihre erste Stelle bei der bayerischen Justiz, die die 27-Jährige nach ihrer Zeit als Rechtsreferendarin und ihrem Zweiten Staatsexamen innehat.

Gastl stammt aus dem Landkreis Donau-Ries, ihr Jurastudium hat sie in Augsburg absolviert. Bereits im zweiten und dritten Semester sei ihr Interesse für die Arbeit der Justiz geweckt worden, wie sie erzählt. Im Rechtsreferendariat habe sie Richter und Staatsanwälte kennengelernt, die von ihrem Beruf begeistert gewesen seien und ihr diese Begeisterung auch vermittelt hätten. Über ihre Motivation für das Richteramt sagt sie, dass der Gerechtigkeitsgedanke für sie eine erhebliche Rolle spiele. Sie möchte mit ihrer Arbeit den Rechtsstaat stärken und einen positiven Beitrag dazu leisten. Das Richteramt stellt ihrer Ansicht nach eine gute Kombination zwischen der Arbeit mit Menschen und der Juristerei dar.

Zu den Stationen, die sie im Rechtsreferendariat durchlaufen hat, gehört das Landgericht Augsburg, wo sie Erbfälle bearbeitete sowie Verkehrsunfälle mit höheren Schadenssummen. Bei der Staatsanwaltschaft Augsburg arbeitete sie im Bereich der allgemeinen Strafsachen. Zudem hatte sie Stationen bei der Regierung von Schwaben, am Verwaltungsgericht Augsburg und bei mehreren Anwaltskanzleien in Augsburg und München. Nachdem man im Referendariat noch keine Fälle selbstständig bearbeiten darf, sondern eng mit den ausbildenden Staatsanwälten und Richtern zusammenarbeitet, freut sich Richterin Gastl, nun die größere Verantwortung übernehmen zu dürfen, die mit ihrem neuen Amt einhergeht. Am Amtsgericht ist sie auch gut aufgenommen worden, wie sie berichtet. Die Kolleginnen und Kollegen seien freundlich und hilfsbereit, wenn sie Fragen habe. Die Anfangsphase sei aber auch besonders arbeitsintensiv.

In ihrer, momentan geringen, Freizeit mag sie es, in der Natur unterwegs zu sein, und sie geht gerne joggen. Außerdem liest sie gerne Krimis – das Strafrecht beschäftigt sie so auch in der Freizeit.

Wie lange Richterin Gastl am Nördlinger Amtsgericht tätig sein wird, ist noch unklar, wahrscheinlich höchstens eineinhalb Jahre, was mit dem Beamtenrecht zu tun hat. Denn ein Wechsel zwischen dem Richteramt und der Staatsanwaltschaft ist zu Beginn einer Laufbahn bei der bayrischen Justiz üblich.