Diese Regeln gelten ab April für den Nördlinger Marktplatz

Plus Der Poller in der Inneren Baldinger Straße wird wieder hochgefahren. Zu bestimmten Zeiten dürfen Autofahrer aber doch durch.

Von Martina Bachmann

Der Marktplatz in Nördlingen wird auch in diesem Sommer für den Verkehr gesperrt. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschlossen. Allerdings gibt es Ausnahmeregeln und über die war sich das Gremium nicht einig. Sieben Räte, darunter Vertreter aus Stadtteilliste und CSU, stimmten gegen die neuen Vorschriften.

Im vergangenen Jahr hatte der Nördlinger Stadtrat ein neues Verkehrskonzept für die Altstadt verabschiedet. Das wiederum besteht aus verschiedenen Bausteinen: Tempo 20 innerhalb der Stadtmauern, die Einführung von Parkgebühren ab dem 1. Januar 2025 sowie die Sperrung des Marktplatzes in den Sommermonaten. Zum ersten Mal wurde der Poller in der Inneren Baldinger Straße Ende Juli 2023 nach oben gefahren. In der Stadt und auf dem Land gab es dafür viel Kritik, Ärzte und Apotheker sammelten Unterschriften gegen die Sperrung. Aus Sicht der Verwaltung aber wurden die Ziele erreicht: Die Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz sowie die Verkehrssicherheit seien verbessert worden.

