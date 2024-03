Servus, Frank! – ein Nachruf für einen ehemaligen Kollegen

22 Jahre lang war Frank Drechsler Redakteur bei den Rieser Nachrichten. Jetzt ist der Riedlinger im Alter von 69 Jahren überraschend gestorben.

Für den Begriff Heimat hat fast jeder von uns seine eigene Definition. Für Frank Drechsler war eine der wichtigsten Kriterien seines Wohlbefindens, dass er von freundlichen Menschen umgeben war. Nach seiner Kindheit im sächsischen Zschopau in der ehemaligen DDR und der Flucht kurz vor dem Mauerbau landete die Familie zuerst in Neuburg, dann in Donauwörth und Nördlingen. Im Donauwörther Stadtteil Riedlingen fand die Familie ein neues Zuhause, in Nördlingen verbrachte Frank Drechsler als Redakteur unserer Zeitung den größten Teil seines Berufslebens. Vor knapp zwei Wochen ist er im Alter von 69 Jahren überraschend gestorben.

Frank Drechsler, Jahrgang 1954, hatte sich bis zu seinem Vorruhestand im Jahr 2015 mehr als zwei Jahrzehnte lang als journalistischer Allrounder der Rieser Nachrichten einen Namen gemacht. Bereits 1979 kam er nach dem Volontariat in unserem Mutterhaus Augsburger Allgemeine und eineinhalb Jahren in Donauwörth in die Lokalredaktion Nördlingen. Drechsler kümmerte sich anfangs vor allem um die Landkreispolitik, war aber auch kompetenter Ansprechpartner für Wirtschaftsthemen, Vereinstexte oder das Feuilleton. Alle zwei Jahre organisierte er die Berichterstattung über die Rieser Kulturtage, die ihm in dieser Zeit besonders ans Herz wuchsen. Er betreute Zeitungsprojekte in den Schulen und begleitete zahllose Infoveranstaltungen für junge Leser, die sich mit dem Thema Zeitung näher beschäftigen wollten. Und er vertrat engagiert den Sportredakteur, wenn der seinen Jahresurlaub antrat oder einen freien Tag hatte.

Nach 13 Jahren in Augsburg zurück nach Nördlingen

1988 verabschiedete sich Frank Drechsler aus Nördlingen, um in Donauwörth und Augsburg beim damaligen Lokalsender Radio Nordschwaben und im Verlag der Augsburger Allgemeinen an verantwortlicher Position andere journalistische Facetten kennenzulernen. 2001 kehrte er zurück zu den Rieser Nachrichten. Letztlich summierte sich seine Dienstzeit in der Nördlinger Redaktion auf beachtliche 22 Jahre, im Hause Augsburger Allgemeine auf fast 40. In all den Jahren war er innerhalb der Redaktion stets der ruhende Pol, dem keine Aufgabe lästig war und der auch an hektischen Produktionstagen nie den Überblick verlor. Geduldig kümmerte er sich darüber hinaus um Praktikanten, Volontäre und junge Kollegen, die gerne seinen Rat suchten, seine Hilfsbereitschaft, seine reiche Erfahrung und seine Kommunikationsfähigkeit schätzten.

In seiner Freizeit war Frank Drechsler ein ausgesprochener Familienmensch, der seine beiden Kinder und später die Enkelkinder liebevoll umsorgte. Er fuhr leidenschaftlich gerne Motorrad und hatte mit seiner Männerrunde bereits die nächste Frühjahrstour nach Korsika geplant. Etwas ganz Besonderes waren für ihn die Urlaube mit der Familie.

Am 19. Februar ist Frank Drechsler völlig überraschend zu Hause in Riedlingen gestorben. Am 7. März hätte er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Er hinterlässt Ehefrau Hannelore, die erwachsenen Kinder Sandra und Simon sowie drei Enkelkinder. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am kommenden Dienstag um 14 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Riedlingen statt.