Nördlingen

vor 56 Min.

Ein öffentlicher Grillplatz für Jugendliche in Nördlingen?

JU und CSU setzen sich für einen öffentlichen Grillplatz in Nördlingen ein. Über den Standort wurde jetzt diskutiert.

Plus Die CSU will Jugendlichen in Nördlingen etwas bieten und beantragt nach einer Initiative der JU einen öffentlichen Grillplatz. Die Stadt schlägt vier Standorte vor.

Von Martina Bachmann

Dieses Gefühl von grenzenloser Freiheit, das hat man wohl nur als Jugendlicher - bevor all die lästigen Erwachsenen-Verpflichtungen auf einen einprasseln. Umso schlimmer ist es, wenn diese Zeit des Lebens mit einer weltweiten Pandemie zusammentrifft und man - statt auf Partys zu gehen - bei den Eltern auf dem Sofa sitzt. Die Junge Union will für die Jugendlichen in Nördlingen eine Möglichkeit schaffen, sich unter freiem Himmel zu treffen und hat bei der Stadt über die CSU-Fraktion einen öffentlichen Grillplatz beantragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen