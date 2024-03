Frühlingshaftes bei der Konzertreihe Klassik im Ries

Das Südwestdeutsche Kammerorchester beschließt die Saison mit einem Oboenkonzert. Dabei werden auch Werke von Antonio Rosetti gespielt.

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim gehört zu den wenigen Vollzeit-Orchestern in Europa. Durch ihre kontinuierliche Zusammenarbeit erzielen die Musikerinnen und Musiker eine außergewöhnliche Homogenität, von der sich das Publikum im ausverkauften Genosaal überzeugen konnte. Mit der Mozart-Sinfonie A-Dur (KV 114) begannen die Künstlerinnen und Künstler energisch und festlich, demonstrierten aber auch bei ruhigeren Passagen ihr harmonisch abgestimmtes Spiel. Elegischer Charme breitete sich im Andante aus, und besonders im letzten Satz wurde laut einer Pressemitteilung die Spannung durch gekonnte Kontraste zwischen laut und leise gesetzt.

Anschließend wurde das erste Rosetti-Werk des Abends präsentiert. Dabei wurde deutlich, warum Antonio Rosetti, einst Hofkapellmeister in Wallerstein, oft in einem Atemzug mit Mozart genannt wurde: Er steht dem bekanntesten Klassik-Vertreter in nichts nach. Die Sinfonie ist ein wunderschönes Werk, das teils frech und witzig, aber auch melodiös mit einem tragischen Unterton war – ein Hörgenuss, der auch vom Solisten des Abends, Professor Fabian Menzel, erzeugt wurde. Menzel, seit Jahrzehnten als Professor für Oboe tätig, gelang es, in den Solopassagen eine besonders warme und helle Stimmung zu verbreiten. Im Rondo sorgte er mit hüpfenden und leichtfüßigen Tonfolgen für Schmunzeln im Saal. Unter tosendem Applaus verabschiedete sich der Solist mit einer Zugabe vom Nördlinger Publikum.

Verstecktes Trillern der Flöten bei Rosetti-Stück

Da sich Johannes Moesus, der künstlerische Leiter der Reihe „Klassik im Ries“, für die Oboe als Soloinstrument entschieden hatte, hatte er im Orchester keine Oboisten dabei. Neben den Hörnern hatten zwei Flötisten Platz genommen – und somit standen Werke auf dem Programm, die auch für Flöten geschrieben waren. Antonio Rosettis Notturno Es-Dur ist zum Beispiel so ein Werk, ein Divertimento, unterhaltsam und abwechslungsreich. Und immer wieder sehr leicht und frühlingshaft, mit versteckten Trillern der Flöten – sehr passend zum Aufbruch in der Natur, den man in diesen Tagen beobachten kann. Mit diesem zweiten Rosetti-Werk gratulierte er der Raiffeisen-Volksbank Ries zu ihrem 150-jährigen Bestehen, das die Bank in diesen Tagen begehen kann.

Auch in der Sinfonie C-Dur von Luigi Boccherini lassen die Flöten immer wieder ein Zwitschern und Tirilieren hören. Verschiedene Soli der Orchester-Mitglieder zeigten noch einmal die ganze Klasse des Ensembles und der einzelnen Stimmen. Und so verabschiedete Paul Ritter die Klassik-im-Ries-Fangemeinde mit Frühlingsstimmung in die Sommerpause der Reihe. Im November geht es weiter. (AZ)

