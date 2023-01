Geschichte beim Neujahrsempfang: Drei Generationen der Familie Meinzolt

Der neue Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler hält zum ersten Mal den historischen Vortrag beim Neujahrsempfang. Er bekommt dafür großen Beifall.

Das erste Mal hat Nördlingens Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler beim Neujahrsempfang den historischen Vortrag gehalten. Von den geladenen Gästen bekam der „Neue“ – Vorgänger Dr. Wilfried Sponsel war im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet worden – dafür lang anhaltenden Applaus. Zu Recht, hatte sich Moosdiele-Hitzler nicht nur fachkundig der Nördlinger Familie Meinzolt angenommen, er präsentierte deren Geschichte auch mit Charme und Witz sowie mit zahlreichen Anekdoten.

Moosdiele-Hitzler konzentrierte sich auf drei Männer der Meinzolt-Familie aus unterschiedlichen Generationen. Den Beginn machte Christian Meinzolt, der 1893 als Pfarrer nach Nördlingen kam – und das, obwohl ihm bei der Probepredigt in Sankt Georg ein Fauxpas unterlaufen war: Er hatte das Glaubensbekenntnis vergessen. Damals hatte die Stadt rund 8000 Einwohner, Vereine, Märkte und Feste prägten den Jahreslauf. Meinzolt wiederum sollte prägend für die Ankerbrauerei werden. Denn als die 1897 zum Verkauf stand, informierte er einen jungen Brauer namens Jakob Grandel. Der wiederum macht die Brauerei zu einem expandierenden Betrieb, der zum Hauptlieferant der städtischen Feste wurde. Die Zeit von Christian Meinzolt in Nördlingen – er war mittlerweile zum Dekan aufgestiegen – endete abrupt. Er ließ sich ein Sittlichkeitsvergehen zuschulden kommen und ging nach Brasilien.

Hans Meinzolt legte sich wiederholt mit den Nazis an

Allerdings ohne seine Frau und seine mittlerweile schon erwachsenen fünf Kinder. Sohn Hans machte die steilste Karriere der Geschwister, urteilte Moosdiele-Hitzler. Meinzolt legte sich mehrfach mit den Nationalsozialisten an, verteidigte beispielsweise den Penzberger Pfarrer Karl Steinbauer. Der wiederum stand am 28. September 1944 wegen wehrmachtszersetzender Äußerungen schon als Todeskandidat vor dem Zentralgericht des Heeres in Berlin. Nach der Rede von Meinzolt wurde der Pfarrer jedoch freigesprochen. Wie sehr Meinzolt, der später das große Bundesverdienstkreuz mit Stern bekam, an Nördlingen hing, das hätten auch dessen Enkel erfahren dürfen, berichtete der Stadtarchivar: Sie mussten die Namen der Nördlinger Stadttore auswendig lernen.

Ein Neffe von Hans war wiederum Klaus Meinzolt. Moosdiele-Hitzler meinte mit einem Lächeln zu den Besuchern im Stadtsaal Klösterle: "Nun sind viele von Ihnen natürlich im Vorteil, da Sie ihn noch erlebt haben und viele Erinnerungen an ihn persönlich, an seine großen Konzerte, oder einfach den Geist der damaligen Zeit teilen." Klaus Meinzolt kam zu Beginn der 50er-Jahre als hauptamtlicher Kantor nach Nördlingen. Er gründete die Kantorei, die zum kulturellen Aushängeschild Nördlingens wurde. Der Stadtarchivar zeichnete das Leben und die Erfolge des Kirchenmusikers nach. Und er berichtete eine kleine Anekdote: Meinzolt habe einst einen lautstarken Streit mit Künstler Hubert Distler gehabt, der die neue Hauptorgel von Sankt Georg bemalte. Der habe daraufhin den Zorn des Organisten auf dem Spieltisch mit einem Blitzgewitter verewigt.

