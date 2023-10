Nördlingen

vor 28 Min.

Hackstein: "Der August war für uns bei Varta der stärkste Monat seit Langem"

In Nördlingen werden kleinzellige Coinpower-Batterien gefertigt, die in kabellosen Kopfhörern von Apple verbaut werden.

Plus Die Kundennachfragen gehen kurzfristig nach oben, doch Varta steckt mitten im Restrukturierungsprozess. Wie sieht die Zukunft des Standorts Nördlingen aus?

Von Michael Kerler, Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Gut ein halbes Jahr stand der Betrieb in der großen, neuen Batteriefabrik von Varta in Nördlingen still. Keine Arbeit für einen Großteil der Beschäftigten. Leere Parkplätze. Doch die Kurzarbeit ist vorerst beendet, und die Geschäftsführung zeigt sich bei einem Termin in Nördlingen optimistisch. Wie geht es mit Varta nun weiter? Was wird aus dem Bau einer neuen Fabrik in Nördlingen, und wie steht es um den Rieser Standort im Allgemeinen?

Ein Ortsbesuch Mitte Oktober. Batterie für Batterie wird von einer Maschine weitergereicht. Mitarbeiterinnen überwachen den Prozess. Mittendrin stehen in Arbeitskitteln und mit blauen Folien über den Schuhen Fertigungsleiter Albert Kienberger und Varta-Vorstandsvorsitzender Markus Hackstein. Sie erklären, wie Vartas kleinzellige Coinpower-Batterie entsteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen