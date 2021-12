Konzert: Nördlinger Knabenkapelle schafft mit Musik Gemeinschaft

Plus Das Jahresschlusskonzert der Nördlinger Knabenkapelle wird ins Internet übertragen und wird trotzdem zum musikalischen Höhepunkt.

Zwei Jahre musste es nun warten: das Publikum der Knabenkapelle, und konnte die auch nur im Onlinestream bewundern. Sicher nur ein Lichtblick und eine Erinnerung an bessere Tage. Die Musikanten verbreiteten mit ihren Marschklängen wenigstens eine Erinnerung daran, wenn sie mit dem schneidigen Militärmarsch "Regimentsgruß" die Zuhörer an den Radioempfängern begrüßten mit schallenden Trommeln und Tschinellen.