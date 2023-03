Nördlingen

18:17 Uhr

Schulen sind kaum betroffen: Läuft der Bahnstreik im Ries ins Leere?

Plus Die Bahn hat am Montag gestreikt. Betroffen waren davon vor allem Pendler. Im Ries fallen die Konsequenzen des Streiks nicht besonders auf.

Von Nicolas Friese

Am Gleis 5 des Nördlinger Bahnhofs stehen sie. Ein DB-Regio Zug und einer von der Weser-Ems Eisenbahn. Eine Durchsage weist darauf hin, dass der RB 89 um 9.17 Uhr nach Donauwörth heute aufgrund des Streiks ausfallen wird. Genauso wie alle anderen Züge, die am Montag vor 15 Uhr vom Nördlinger Bahnhof abfahren sollten. Der Bahnsteig und der Busbahnhof sind wie leergefegt. Aus mehreren Gründen hat unter anderem die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zum Streik aufgerufen. Im Ries bleiben die Einschränkungen jedoch größtenteils ohne Konsequenzen. Betroffene waren gut vorbereitet.

Rieser Schüler benutzen zum Großteil den Bus

"Wir befinden uns in einer glücklichen Lage", berichtet die Schulleiterin des Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG), Dr. Renate Rachidi. Die meisten Schülerinnen und Schüler kämen mit dem Bus. Schon Ende vergangener Woche, als der Streik angekündigt wurde, habe man sich am THG nach den Bussen informiert, erklärt Rachidi. Auch bei den Lehrkräften sei es zu keinerlei Einschränkungen gekommen: "Die Lehrkräfte kommen nicht mit dem Zug", so Rachidi. Nur bei einer Schülerin habe der Streik dazu geführt, dass sie nicht am Unterricht teilnehmen könne. Sie habe am Streiktag sogar eine Klausur gehabt. Entschuldigt sei sie auf jeden Fall gewesen, erklärt Rachidi.

