Luxus oder Gesundheitsfürsorge? Debatte über Bad und Sauna im Kino

Im Foyer des Nördlinger Kinos am Luntenbuck treffen unterschiedliche Meinungen aufeinander.

Während der Bau eines neuen Hallenbades auch beim Nördlinger Ortsverband der Grünen auf Zustimmung stößt, ist die geplante Saunalandschaft umstritten. Bei einem Gesprächsabend im Foyer des Kinos am Luntenbuck mit den beiden Stadtratsmitgliedern Andrea Eireiner und Wolfgang Goschenhofer trat dies deutlich zutage.

Einige Mitdiskutanten, wie beispielsweise Joachim Ramisch, früherer Kreis- und Gemeinderat aus Reimlingen, bezeichnete eine Sauna als reine Luxuseinrichtung, die niemand brauche. "Die Leute sollen sich zu Hause eine Sauna bauen, dann können sie dort schwitzen", meinte Ramisch. Die geschätzten Kosten von knapp sechs Millionen Euro für eine "solche Hütte", die letztlich die öffentliche Hand bezahle, seien ein Wahnsinn und nicht zu verantworten. Skeptisch beurteilte ein weiterer Gast der Runde die Behauptung der Saunabefürworter, diese werde vor allen Familien ansprechen. Ein anderer wiederum sprach sich pro Sauna aus, weil eine solche Einrichtung der Gesundheitsvorsorge diene und somit somit kein reiner Luxus sei.

Konsens herrscht darüber, dass ein neues Hallenbad gut für die Region wäre

Einig war man sich an diesem Abend, dass ein neues Hallenbad gut für die Nördlingen und die gesamte Region wäre, weil es neben einem Freizeitwert einen Teil der Daseinsvorsorge darstelle. Das Bad müsse allerdings auf die nächsten 40 oder 50 Jahre gedacht werden, weshalb insbesondere ein zukunftsweisendes Versorgungskonzept mit regenerativen Energieformen einen bedeutenden Stellenwert entscheidend sei. Wolfgang Goschenhofer sagte, es stehe noch nicht fest, welche Alternative letztlich gewählt werde. Klar dürfte nur sein, dass fossile Energieträger komplett ausschieden. Möglichkeiten, die geprüft werden sollten, seien für ihn die Biogasanlage in Reimlingen oder die Hackschnitzelanlage am Landwirtschaftsamt in der Oskar-Meyer-Straße, die noch Kapazitäten freihabe. "Hier warten wir jetzt auf entsprechende Vorschläge der Projektplaner."

Betriebskostendefizite werden den städtischen Haushalt belasten

Noch mehr Sorgen bereiten Goschenhofer und Andrea Eireiner die Folgekosten des Großprojektes für die städtischen Finanzen. Die zu erwartenden Betriebskostendefizite würden in Zukunft den städtischen Haushalt zu stark belasten, betonte Goschenhofer. Beispiel: Auf jede Eintrittskarte müsse aus dem Stadtsäckel ein nicht unerheblicher Betrag draufgelegt werden.

Eireiner verwies auf eine Streichliste der Stadt mit Vorhaben, die wegen des Badneubaus verschoben würden. Sie listete einige auf: neues Feuerwehrzentrum in Nördlingen, Feuerwehrfahrzeuge in den Stadtteilen oder das geplante Gemeindehaus in Pfäfflingen. Goschenhofer ergänzte, dass die Verschiebungen irgendwann doch kämen und den Haushalt dann halt später zusätzlich belasteten.

Lesen Sie dazu auch

Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer an diesem Abend, dass nach dem Votum des Haupt- und Finanzausschusses (wir berichteten) kein Weg mehr am Bau des Hallenbades und der Sauna in einem Zug vorbeiführen werde. Nun gelte es, ein zukunftsgerichtetes Energiekonzept zu entwickeln.