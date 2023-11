Hausfassaden in Nördlingen und Maihingen mit Eiern beworfen

Unbekannte Täter haben in Nördlingen und Maihingen mehrere Hausfassaden mit Eiern beworfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Wohnhäuser an der Deininger Mauer sind in der Halloween-Nacht mit Eiern und Ketchup beschmiert worden. Wie die Nördlinger Polizei mitteilt, wurden obendrein auch in Maihingen in der Hauptstraße und in der Utzwinger Straße Hausfassaden mit Eiern beworfen. Die Polizei Nördlingen bittet in allen Fällen um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

