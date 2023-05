Auf der Kaiserwiese in Nördlingen läuft der Aufbau für die Mess' 2023

Plus Nach Pfingsten wird in Nördlingen die Mess' gefeiert. Das Riesenrad kommt dieses Jahr wieder. Volksfestfans dürfen sich auf einige Neuigkeiten freuen.

Am 10. Juni hat das Warten ein Ende: Das größte Volksfest Nordschwabens, die Nördlinger Mess', startet. Das Fest geht bis zum 19. Juni. Daniel Wizinger, bei der Stadt Nördlingen zuständig für Tourismus und Veranstaltungen erzählt, worauf sich die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr freuen dürfen.

Beim Vorkosten gab es nur einen kleinen Schluck: Bei der Messbier-Probe Mitte Mai wurde das Getränk vom Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner, von Braumeister Volker Röthinger und vom Stadtrat getestet. Dabei waren auch die Festwirte Petra und Peter Schöniger. Nachdem auf der Mess' jahrzehntelang das Festzelt der Familie Papert gesetzt war, hatte im vergangenen Jahr erstmals die Familie Schöniger ihre Festhalle auf der Kaiserwiese aufgebaut. Auch dieses Jahr wird die Familie Schöniger mit 45 Fahrzeugen nach Nördlingen kommen: Der Bauausschuss der Stadt Nördlingen hat sich vergangenen November wieder für die Festhalle Bayernland entschieden. Für das moderne und große Festzelt hatte es im vergangenen Jahr auf der Mess' viel Lob gegeben.