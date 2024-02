Nördlingen

Mit 1,67 Promille drei Autos angefahren: 32-Jähriger in Nördlingen verurteilt

Plus Einen Turniersieg hat ein Mann aus dem Ries ordentlich gefeiert. Danach setzte er sich betrunken hinter das Auto und verursachte einen hohen Sachschaden.

Morgens um acht Uhr los, den ganzen Tag Sport treiben, das Turnier gewinnen, feiern und irgendwann mitten in der Nacht zurückfahren – ein solcher Tag im Juni 2023 endete für einen 32-Jährigen jetzt vor dem Nördlinger Amtsgericht. Denn feiern hieß an diesem Abend auch trinken. Und das wohl reichlich.

Bei der Blutprobe nachts um 4 Uhr wurde bei dem Mann ein Promillewert von 1,67 ermittelt. Ein Wert, der eine absolute Fahruntüchtigkeit bedeutet, wie Richterin Sandra Fischer betonte: „Sie hätten eigentlich merken müssen, dass Sie fahruntüchtig sind." Doch das tat der Angeklagte anscheinend nicht. Er setzte sich ins Auto, um die kurze Strecke vom Spielort nach Hause zu fahren. In einem Ort im Landkreis Donau-Ries war die Fahrt dann zu Ende: Der Angeklagte fuhr drei parkende Autos an. Die Schäden waren erheblich, sie summierten sich auf mehr als 20.000 Euro an den anderen Wagen und einen Totalschaden am Fahrzeug des Mannes. Zeugen waren keine geladen. Die Schäden waren per Foto dokumentiert. An den Unfall selbst könne er sich nicht mehr erinnern, sagte der Angeklagte. Möglicherweise sei er kurz „weggenickt“. Wie er es denn sonst mit dem Alkohol halte, wollte die Richterin wissen. „Sonst trinke ich gar nichts“, war die Antwort.

