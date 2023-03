Nach Bahnunfall in Nördlingen: Frau wird immer noch stationär behandelt

Die Polizei gibt auf Nachfrage Auskunft zum Zustand der verletzten Frau. Zum ersten Mal äußert sich ein Sprecher auch zum möglichen Ausgangspunkt des Vorfalls.

Am 13. März ist eine Frau schwer verletzt worden, weil sie in einer Zugtür auf der Riesbahn außen eingeklemmt war und mitgeschleift wurde. In Nördlingen stoppte der Zug dann nach einer Notbremsung. Wie der Sprecher des Präsidiums Schwaben Nord, Markus Trieb, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sei die Frau weiter im Krankenhaus: "Sie wird immer noch aufgrund ihrer Verletzungen, vor allem an Füßen und Beinen, behandelt. Sie ist stabil." Die 39-Jährige sei aber weiterhin nicht vernommen worden.

Wie Trieb nun erstmals schildert, geht die Polizei zum aktuellen Stand davon aus, dass sich der Vorfall bei Pflaumloch ereignete – es müsse aber nicht unbedingt der Bahnhalt gewesen sein: Trieb betonte, man gehe vom "Bereich Pflaumloch" aus. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht, die genauen Umstände seien noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bahnunfall in Nördlingen: Kripo sucht weiter nach Zeugen

Man suche auch weiter nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, die zu dieser Zeit oder auch bereits vorher im Zug waren. Diese Personen sollen sich bei der Kripo Dillingen unter Telefon 09071/56-0 melden.

Die Frau wollte nach ersten Erkenntnissen der Beamten den Zug auf der falschen Seite verlassen, als sie dies bemerkte, schloss sich aber bereits die Tür und die 39-Jährige wurde eingeklemmt. Auf der Strecke der Riesbahn fahren noch bis 31. März ältere Züge, bei denen sich unter bestimmten Umständen die Türen auf beiden Seiten öffnen lassen.

