Nördlingen

vor 50 Min.

Nördlingen regelt Gebühren für das Stadtarchiv: Was Nutzer wissen müssen

Plus Bislang hatte das Stadtarchiv keine Satzung, auch die Gebühren waren nicht explizit festgelegt. Das ändert sich. Doch nicht für alles müssen Nördlinger zahlen.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Wer in Nördlingen Nachforschungen zur Geschichte der Stadt oder vielleicht über die eigenen Vorfahren anstellen möchte, wird um einen Besuch im Stadtarchiv nicht herumkommen. Manche Dienstleistungen kosteten auch bislang etwas, dies war aber nicht explizit festgelegt; bei den Kosten hatte sich das Nördlinger Archiv an den Gebühren anderen Archive orientiert. Nun sollen die Gebühren auch formell festgelegt werden.

In Vertretung des Stadtarchivars Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler schilderte Verwaltungsfachwirtin Michaela Kleebauer die Ausgangslage: Bislang gab es weder eine Satzung zu den Aufgaben und der Nutzung des Archivs noch eine zu den entsprechenden Gebühren. Hinsichtlich der Aufgaben orientiere man sich an einer Mustersatzung des Städtetags. So kann beispielsweise die Nutzung eingeschränkt werden, wenn die Interessen der Stadt verletzt werden könnten oder der Zustand der Archivgüter gefährdet sei. Doch vor allem hinsichtlich der Gebühren gab es noch einige Nachfragen der Stadträte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen