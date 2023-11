Unfälle beim Parken in Oettingen und Nördlingen verursacht

Eine 26-Jährige will in Nördlingen ausparken, stößt jedoch gegen ein anderes Auto. Sachschaden des Unfalls: Rund 1500 Euro. Auch in Oettingen kracht es.

Die Polizei meldete zwei kleinere Unfälle, die sich am Wochenende in Nördlingen und Oettingen zugetragen haben. In beiden Fällen gab es die Blechschäden beim Aus- oder Einparken. Die Verursacherinnen meldeten die Schäden bei der Polizei.

Den Angaben zufolge wollte am Samstag gegen 15 Uhr eine 26-jährige Fahrerin in der Nördlinger Innenstadt rückwärts aus einem Parkplatz ausparken und stieß dabei gegen einen anderes Auto. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Am Abend gegen 19.40 Uhr wollte eine 32-jährige Frau in Oettingen ihren Pkw rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei stieß sie gegen den hinter ihr geparkten Pkw und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)