Zwei Autofahrer mit Alkohol am Steuer

Die beiden werden von der Polizei in Baldingen beziehungsweise in Oettingen gestoppt. Ihre Führerscheine sind sie erst mal los.

Zwei Autofahrer sind am Samstag von der Polizei dabei ertappt worden, wie sie unter Alkoholeinfluss am Steuer eines Autos saßen. Laut dem Bericht der Beamten wurde bei einem 62-Jährigen in Baldingen gegen 17 Uhr Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Test ergab einen Wert von knapp unter einem Promille.

In Oettingen zeigte der Test gegen 20 Uhr bei einem 45-jährigen Autofahrer etwas mehr als 0,5 Promille an. Beide Männer müssen nun mit einem Bußgeldbescheid und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)