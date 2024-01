Nördlingen

11:50 Uhr

Radler stoßen in Nördlingen zusammen: Frau wird schwerer verletzt

In der Nürnberger Straße in Nördlingen stoßen am 17. Januar zwei Radfahrer zusammen. Nun wird der Mann gesucht, der an dem Unfall beteiligt war.

In der Nürnberger Straße hat sich am 17. Januar gegen 6.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern ereignet. Eine 51-jährige Frau fuhr auf dem Fußweg in Richtung Oettingen, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen und es zu einem kam. Die Frau stürzte zu Boden, teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Mann unterhielt sich kurz mit der Frau und setzte seine Fahrt dann stadteinwärts fort. Ein Datenaustausch hatte nicht stattgefunden. Im Nachhinein wurden bei der Frau schwerere Verletzungen festgestellt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)

