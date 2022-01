Nördlingen

vor 31 Min.

Selbsttest oder Pooltest: Darauf setzen Kitas im Ries

Das ist Alltag an Bayerns Kitas: Kinder werden zwei- oder dreimal wöchentlich auf Covid-19 getestet. An vielen Kitas im Ries wird noch der Selbsttest dreimal die Woche vorgewiesen.

Plus Eine neue Testnachweispflicht regelt gesetzlich, dass Eltern ihre Kinder dreimal die Woche testen müssen. Pooltests wären auch eine Option - doch wie lange noch?

Von Lisa Gilz

Die Inzidenzzahlen steigen – auch im Landkreis Donau-Ries. Die Winterferien sind vorbei und Kinder gehen wieder in die Krippen, Kindergärten und Schulen zurück. Seit Montag gilt in den Kitas eine neue Testregelung. Eltern sind verpflichtet, dreimal die Woche ihre Kinder zu testen und das durch eine Unterschrift oder den Test nachzuweisen. Während sich manche Kitas und Eltern Pooltests wünschen, gibt es auch Kitas, an denen die Selbsttests gut angenommen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen