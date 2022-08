Nördlingen

18:00 Uhr

Hat das Stromnetz genügend Kapazitäten für den Solarpark-Boom im Ries?

Plus Die Einspeiseanfragen sind im Vergleich zu vor vier Jahren um das Vierfache gestiegen. Die Netzkapazitäten sind aber begrenzt. Was das für zwei Großprojekte bedeutet.

Von Matthias Link

Bis 2030 sollen bereits 80 Prozent des Stroms deutschlandweit aus erneuerbaren Energien stammen. So steht es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Im Ries wächst die Zahl der Freiflächen-Fotovoltaikanlagen, die erneuerbaren Strom einspeisen wollen. Zwei Großprojekte mit jeweils rund 30 Hektar werden derzeit in Deiningen und Amerdingen geplant. Die bestehende Infrastruktur der Stromnetze stößt jedoch an physische Kapazitätsgrenzen. Was bedeutet das für Einspeiser und die Energiewende?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

