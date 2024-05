Nördlingen

vor 50 Min.

Steigen Sie in die Rufbusse ein? So viele Rieser nutzen Nö mobil

Plus Die Kleinbusse sind vor allem in der Nördlinger Altstadt unterwegs. Doch nicht immer kommt jeder, der mit ihnen gerne fahren will, zum Zug.

Von Martina Bachmann

Eine Fahrt buchen, zur Haltestelle laufen, in den Kleinbus einsteigen, am gewünschten Ziel aussteigen: So funktioniert das Nördlinger Rufbussystem Nö mobil. Doch der frühe Vogel fängt den Wurm – oder in diesem Fall die Fahrt. Wer also spät dran ist, kann durchaus leer ausgehen. Im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates ging es jetzt nicht nur um die Frage, wo die meisten Fahrten mit Nö mobil hingehen, sondern auch darum, wie es mit dem Angebot weitergeht. Denn theoretisch läuft dieses Pilotprojekt bald aus.

Ursprünglich sollte es Nö mobil erst einmal für drei Jahre geben, gestartet war das Rufbussystem am 1. Mai 2021. In Nördlingen gab es aber gleich viele Fans für die Kleinbusse, schon im Juli 2021 konnte der 1000. Fahrgast begrüßt werden. Mittlerweile nutzen sogar pro Monat rund 1100 Fahrgäste Nö mobil, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Jürgen Landgraf, im Bauausschuss. Verglichen mit anderen Systemen sei das eine sehr gute Zahl.

