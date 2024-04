Nördlingen

12:00 Uhr

Warum im Nördlinger Osten derzeit große Erdmassen bewegt werden

Plus Nahe der Bundesstraße gibt es umfassende Tiefbauarbeiten. Michael Bauhammer von der Stadt Nördlingen erklärt, was dahintersteckt und wie lange die Arbeiten dauern.

Gleich drei Bagger gleichzeitig bewegen sich an einem Aprilmorgen über das Gelände zwischen der B 466 in Richtung Löpsingen und der Staatsstraße 2213 nach Deiningen auf der anderen Seite. Wer auf dem Feldweg steht und in Richtung Innenstadt blickt, sieht nahezu nur Erdwälle, die den Blick verdecken – selbst große Baumaschinen sind dahinter kaum zu sehen. Eine Erklärung dafür liefert Michael Bauhammer, Leiter der Nördlinger Tiefbauabteilung.

Der Grund für die Bewegung dieser Erdmassen liegt in der restlichen Erschließung des Industriegebiets Steinerner Mann Ost. "Das ist der dritte Bauabschnitt. Eins und zwei wurden vor Jahren gemacht, das ist jetzt der letzte und dann ist das ganze Industriegebiet erschlossen", erklärt Bauhammer. "Derzeit wird der Humus abgetragen, die Schicht ist einen Meter stark." Es seien schon "Mächtigkeiten" an Erde, die dort bewegt würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen