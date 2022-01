Nörldingen/Oettingen

vor 35 Min.

Corona-Märsche: 400 Personen am Montag in Nördlingen unterwegs

Am Montag marschierten Gegner der Corona-Maßnahmen in Nördlingen und Oettingen.

In Nördlingen fand am Montagabend wieder ein sogenannter Corona-"Spaziergang" statt. Auch in Oettingen marschierte eine kleine Gruppe.

Etwa 400 Personen haben sich laut Polizeiangaben am Montagabend zu einem Corona-Marsch in Nördlingen getroffen. Der Zug habe sich sowohl innerhalb der Stadt als auch außerhalb der Stadtmauer bewegt. Zwei Verstöße gegen die Maskenpflicht seien angezeigt worden. Auch in Oettingen marschierten einige Personen, um ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen auszudrücken. Etwa 80 bis 100 Personen seien rund um Marktplatz und Königstraße unterwegs gewesen, ohne jede Störung, wie die Polizei sagt. (AZ)

Themen folgen