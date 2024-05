Demonstration für Vielfalt in Oettingen heute Abend fällt aus

Am heutigen Mittwoch hätte in Oettingen eine Demo für Vielfalt und Demokratie stattfinden sollen. Am Morgen teilen die Veranstalter mit, dass sie abgesagt wird.

Nach den großen Demonstrationen in Nördlingen und Donauwörth hätte am Mittwoch auch in Oettingen eine solche Veranstaltung stattfinden sollen. Doch aufgrund angesagter schwerer Gewitter teilt die Veranstalterin mit, dass diese ausfallen müsse. Sabine Koloska sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, dass das Risiko zu groß sei, zudem hätte es Musik von einer Band geben sollen. Die Veranstaltung soll an einem anderen Termin nachgeholt werden, wann, steht aber noch nicht fest.

Ursprünglich hatte der Arbeitskreis für Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Oettingen zu der Demonstration aufgerufen, weil in Oettingen Menschen mit Behinderung ganz selbstverständlich in der Mitte der Gesellschaft leben würden. Rechtsradikalen Bestrebungen, Förderprogramme zu streichen, wolle man entgegentreten, hieß es im Aufruf. Auch Bürgermeister Thomas Heydecker hätte eine Ansprache gehalten. (AZ)

81 Bilder "Zu Risiken und Nebenwirkungen..." – die Schilder und Bilder der Demo Foto: Josef Heckl

