Oettingen

06:00 Uhr

In Oettingen entstehen immer mehr Nahwärme-Anschlüsse

In Oettingen wird nach und nach das Nahwärmenetz ausgebaut.

Plus 150 Hausanschlüsse wurden in Oettingen bereits in Betrieb genommen. Bis 2025 sollen noch einmal 230 hinzukommen. Diese Gebiete sind geplant.

Von Bernd Schied

Bei der Nahwärmeversorgung gilt Oettingen bereits seit geraumer Zeit als Vorreiter. Inzwischen sind zahlreiche Haushalte und öffentliche Gebäude in der Stadt an diese Art der umweltfreundlichen Energiegewinnung angeschlossen. Neben der Grund- und Mittelschule sowie dem Krankenhaus ist auch das Rathaus Abnehmer von Nahwärme und dient damit als Vorbild für andere Kommunalverwaltungen in der Region.

Einen entscheidenden Anteil an diesem Zustand hat der Oettinger Max Diez. Mit seiner Firma M&M Wärmeversorgung ist er Wärmelieferant für die jeweiligen Gebäude. Technisch angeschlossen werden sie von seinem zweiten Unternehmen, der Wärmetechnik Max Diez, das seinen Standort in der Bürgermeister-Kirchner-Straße hat und beim Netzausbau mit einer Baufirma aus Hainsfarth zusammenarbeitet. Inzwischen wurden von Diez 150 Hausanschlüsse umgesetzt, wie er in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrates erläuterte.

