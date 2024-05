Oettingen

Neuer Biergarten, Wechsel im Stadtcafé – das ändert sich in Oettingen

Martina Wagner ist die neue Pächterin und Köchin im Wasserhäusle, das sie und ihr Mann in vielen Stunden Eigenleistung hergerichtet haben. „Martina Cucina“ heißt ihr vegetarischer Catering-Service.

Plus In Oettingen eröffnete das Wasserhäusle bei den Kleingärten, eine Ukrainerin betreibt ein neues Beauty-Geschäft. Wie die Werbegemeinschaft die Lage einschätzt.

Von Matthias Link

Von den Oettinger Gastronomen und Ladenbetreibern gibt es Neuigkeiten: Das Wasserhäusle bei den Kleingärten, am Ende des Buchenwegs, hat kürzlich neu eröffnet. Die gelernte Köchin Martina Wagner hat das idyllisch gelegene Häuschen seit April 2023 gepachtet und gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Stowasser hergerichtet. Am Samstag vor Pfingsten startete der Biergartenbetrieb erfolgreich, zahlreiche Gäste kamen. Wie kam es dazu, dass Wagner nun übernommen hat?

Das Wasserhäusle, das der Stadt Oettingen gehört, war zuvor an den Kleingartenverein verpachtet, der die Räumlichkeiten nur selten nutzte; seit Corona war gar nichts mehr los. Wagner suchte schon seit Längerem nach einer eigenen Küche für ihren vegetarischen, wahlweise veganen, Catering-Service Martina Cucina und so wurde sie fündig. Das Ehepaar hat in Eigenleistung das Dach abgedichtet, die Wände gestrichen und eine neue Tür eingebaut. Den kleinen Gastraum, der circa 25 Personen fasst, haben sie auch umgestaltet.

