Windräder bald auch im Oettinger Forst?

Im Bauausschuss Oettingen wird über mögliche Standorte debattiert. Bürgermeister Thomas Heydecker hat zwei Vorschläge.

Drehen sich im Oettinger Forst in nicht allzu ferner Zukunft Windräder? Geht es nach Bürgermeister Thomas Heydecker, sollte die Stadt dafür offen sein. Im Bauausschuss des Stadtrates sagte der Rathauschef, dass der entsprechende Ausschuss des Regionalen Planungsverbandes Augsburg das Fachkapitel „Nutzung der Windenergie“ im Regionalplan fortschreiben wolle und dabei die von Bund und Freistaat Bayern geänderten Kriterien für die Zulässigkeit von Windenergieanlagen zugrunde lege. Dies bedeute in erster Linie, so Heydecker, die derzeit noch festgesetzten Ausschlussgebiete zu überarbeiten. Damit würde wohl künftig auch der Riesrand für Windrädern in Frage kommen, meinte der Bürgermeister.

Ziel des Regionalen Planungsverbandes ist es, neben dem Verzicht auf Ausschlussbereiche die Flächenvorgaben von Bund und Land zu erfüllen und mindestens 1,8 Prozent der Regionsfläche als Vorranggebiete für Windenergie festzulegen. Laut Heydecker würden sich im Raum Oettingen zwei Gebiete dafür eignen: Der stadteigene Forst angrenzend an die Gemarkung Auhausen, sowie ein Areal in Richtung des Fremdinger Ortsteils Hausen. Im Rahmen einer derzeit laufenden Anhörung bitte der Planungsverband die betroffenen Kommunen um Stellungsnahmen zu dem Vorhaben.

Oettinger Roßfeld als Standort für Windkraft denkbar?

Stadtrat Martin Löffler (Stadtteilliste) erkundigte sich, ob nicht auch das Roßfeld als Windkraft-Standort denkbar sei? Der Bürgermeister betonte, die Tendenz gehe zu Waldflächen mit mindestens drei Anlagen. Er bevorzuge städtischen Grund, um potenzielle Projekte seitens der Kommune planerisch in der Hand zu haben. Bei Privatflächen wäre dies nicht der Fall.

Um die Park- und Haltesituation beim katholischen Kindergarten und der Montessori-Schule im Bereich Lange-Mauer-Straße/Goethestraße zu entschärfen, hat der Bauausschuss die Anbringung eines Verkehrsschildes „Be- und Entladen frei“ beschlossen. Hintergrund: Zum Schulanfang kam es in diesem Abschnitt zu teilweise chaotischen Situationen, weil Eltern, die ihre Sprösslinge mit dem Auto zu den Einrichtungen gefahren hatten, wegen Missachtens des dort geltenden Halteverbots Strafzettel erhielten. Dies habe zu viel Ärger geführt, sagte Rathauschef Heydecker. Mit dem neuen Schild eröffne sich die Möglichkeit, die Autos länger stehen zu lassen, ohne gegen die Verkehrsregeln zu verstoßen. Der Bürgermeister appellierte an Schüler und Eltern, „autofrei“ zu Schule und Kindergarten zu kommen.

Beschlossen wurde zudem, für die Spielplätze am Buchenweg und am Weißen Kreuz neue Spielgeräte zu beschaffen. Die Stadt nimmt hierfür rund 57.000 Euro in die Hand.

