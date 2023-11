Ein Buch bekommt ein Update

Wer baute das Schloss Reimlingen und warum lebte dort einst ein Fürst? Fragen wie diese beantwortet ein regionales Standardwerk, das jetzt aktualisiert wurde.

Das Werk ist eine klebegebundene Broschüre, lediglich DIN A5 groß und hat 92 Seiten. Und doch ist es ein überaus interessantes regionales Standardwerk über das Schloss Reimlingen und das Missionshaus St. Josef. Nun haben die Autoren Markus Holzner, Michael Hundsdorfer und Wilfried Sponsel eine neue aktualisierte Version aufgelegt, die mit neuen Fotos und Luftaufnahmen illustriert wurde.

Im Vorwort schreiben die Autoren von der Gewichtigkeit des Deutschen Ordens als bedeutender Herrschaftsfaktor im Ries: „Dorf und Schloss Reimlingen sind dafür ein hervorragendes Beispiel, das es verdient, mit der vorliegenden Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt zu werden.“ Das Büchlein ist eine interessante Dokumentation der Geschichte des Schlosses. 1541 mit kaiserlichem Privileg zunächst als befestigtes Herrenhaus (mit Kerker für straffällig gewordene Untertanen) errichtet, wurde es zum Amtszentrum des Besitzes des Deutschen Ordens im Ries.

1595 entstand das heute bekannte Schloss Reimlingen

Bereits 1595 entstand das heute bekannte Schloss mit den flankierenden Rundtürmen und dem südlichen Treppenturm. Und rund 150 Jahre später die beiden von Kavaliershäusern flankierten Tore und der ausgedehnte Park. Eine Beschreibung des Schlossareals, die Besitzgeschichte und die Baugeschichte an sich bis hin zu den umfangreichen Sanierungsarbeiten des 20. Jahrhunderts nehmen den größten Raum des Buches ein. Im Dreißigjährigen Krieg war das Schloss Hauptquartier der Kaiserlichen, im 19. Jahrhundert „Zufluchtsort“ von Ludwig Fürst zu Oettingen-Wallerstein, als er in der Folge der nicht standesgemäßen Hochzeit mit der Gärtnerstochter von Schloss Baldern nicht mehr Linienchef sein konnte und seine Besitztümer an den Bruder abgeben musste.

Irgendwann danach geht das Schloss an die so genannten Mariannhiller Missionare über, die es zum Missionshaus St. Josef umbenannten, aber auch umfangreich ausbauten, mit Missionsseminar für bis zu 160 Studenten und dem Tagungshaus erweiterten. Dass es außerdem zweitweise eine Druckerei, eine Brauerei, Spielplätze und eine Turn- und Festhalle rund um das Schloss gab, ist ebenfalls zu erfahren. Genauso wie der Weg zum Bildungshaus als Ergänzung zur Bildungsarbeit des Kolpingwerkes der Diözese Augsburg, als das es auch heute noch firmiert.

„Doch was wäre das Schloss ohne das Engagement der Mitglieder des Schlossvereins“, schreiben die Autoren weiter, „der Förderverein Schloss Reimlingen hat in den letzten Jahren mit der Eröffnung und dem Betrieb der Kulturetage sehr gute Arbeit geleistet.“ Das alles - und viele interessante Details mehr, von der Schlossuhr über den Marstall bis zum heutigen Bürgermeisterbüro - ist nachzulesen in dem Büchlein, das im Verlagsshop oder bei Bücher Lehmann in Nördlingen zu erwerben ist.

