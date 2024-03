Fahrer landet nach Unfall in Reimlinger Kreisverkehr im Graben

Das Auto eines 26-Jährigen stellt sich wegen eines Fahrfehlers quer und rutscht in den Graben. Der Abschleppdienst ist anschließend gefragt.

Ein Verkehrsunfall mit einer Schadenssumme von rund 12.000 Euro hat sich am Samstag gegen 19.45 Uhr auf Höhe Reimlingens ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 26-Jähriger die Staatsstraße 2212 von Hohenaltheim kommend in Richtung Nördlingen. Beim Einfahren in den ersten Kreisverkehr fuhr er zu weit rechts und touchierte den Randstein. Aufgrund dessen stellte sich sein Auto zunächst quer, kam dann nach rechts von der Straße ab und landete schließlich im Graben. Der 26-Jährige wurde nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)