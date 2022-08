Moped in Reimlingen mutwillig umgestoßen

In Reimlingen wird am Dienstag ein Kleinkraftrad mutwillig umgestoßen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 13 und 17.30 Uhr in Reimlingen ein Moped umgestoßen. Laut Polizei stand das Kleinkraftrad in der Schmähinger Straße und wurde mutwillig beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Inspektion Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/29560 Hinweise entgegen. (AZ)