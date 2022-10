Unfall auf B25: Mann wird mit Hubschrauber in Uniklinik geflogen

Ein Unfall ereignet sich am Montag auf der B25. Die Bundesstraße wird für eine Stunde gesperrt – auch weil die Bergung nicht ganz einfach ist.

Zwei Autos sind am Montagnachmittag auf der B25 bei Reimlingen kollidiert. Gegen 13.50 Uhr wollte ein Rieser vom Mittelweg aus nach links abbiegen, soll dabei aber ein Auto aus Nördlinger Richtung übersehen haben, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Die Autos stießen zusammen, kamen ins Schleudern und blieben im gegenüberliegenden Graben stehen, heißt es.

Der Fahrer aus Nördlinger Richtung sei unverletzt geblieben, am Auto gebe es jedoch wohl einen Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Am Auto des Verursachers wird der Schaden auf rund 8000 Euro geschätzt. Der Mann erlitt eine Platzwunde und nach ersten Erkenntnissen ein Schädel-Hirn-Trauma.

Unfall auf B25: Bundesstraße wurde bei Reimlingen gesperrt

Der Fahrer sei zwar nicht im Auto eingeklemmt gewesen, jedoch habe man die vordere Tür nicht öffnen können. Aufgrund der Verletzung habe man den Mann mit einer Trage über eine hintere Tür aus dem Fahrzeug geholt. Mit einem Hubschrauber kam er ins Augsburger Universitätsklinikum. Die Feuerwehren aus Reimlingen und Nördlingen waren im Einsatz, die Bundesstraße war für eine Stunde gesperrt. (jltr)

