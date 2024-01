Zuckerrüben: für Anbaujahr 2023 sind ordentliche Erlöse abzusehen

Im Reimlingen findet die Winterversammlung des Anbauverbandes statt. Einige Gebiete hatten Mindereinnahmen wegen Schädlingen, insgesamt sind die Erlöse aber gut.

Die Zuckerrübenanbauer haben sich in Reimlingen zur Winterversammlung des Anbauverbandes getroffen. Vorsitzender Helmut Friedl stellte für die noch laufende Anfuhrkampagne ein wiederum gutes Ergebnis fest. Im Verarbeitungswerk Rain am Lech sollen durchschnittlich 91 Tonnen je Hektar bei 17 Prozent Zucker geerntet werden. Da die Rüben auf ein gutes Marktumfeld treffen, seien ordentliche Erlöse für das Anbaujahr 2023 zu erwarten.

Ukrainische Zuckermengen würden nun verstärkt in die EU geliefert, statt wie bisher nach Nordafrika, daher rücke das Ende der Preishausse immer näher, heißt es in der Pressemitteilung. Benjamin Kirchberger, Leiter der Rübenabteilung bei Südzucker, beschrieb die herausfordernden Witterungsbedingungen während der Vegetationszeit. Wegen Schädlingen mussten einige Gebiete bei Südzucker deutliche Mindererträge hinnehmen. Dennoch steige die Zuckererzeugung leicht an.

Mit wenigen Ausnahmen waren Zuckerrüben qualitativ gut

Während der Verarbeitung wurden mehrere Reparaturen in den Werken notwendig, wodurch es zu Ausfallzeiten kam. Bis auf einige Ladungen mit hohem Anteil an Rübenblatt und wenige Frost-Rüben seien die Zuckerrüben mit guter Qualität in den Werken angekommen, sagte Kirchberger. Die Südzucker-Gruppe werde voraussichtlich zwar ein sehr gutes Jahresergebnis schreiben, stehe jedoch auch vor markanten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Pflanzenschutz, Klimawandel und CO 2 -Reduktion.

Stephan Steinberger aus der Geschäftsstelle des Verbandes wies auf die Einhaltung der Vertragsfläche für 2024 hin, um das Marktgleichgewicht beizubehalten. Derzeit werde bereits eine leichte Flächenausdehnung prognostiziert, die Verarbeitungsdauer im Werk Rain werde jedoch meist von den Witterungsverhältnissen begrenzt. Eine von Zikaden übertragene Rübenkrankheit wurde nun auch in Südbayern im Raum Ingolstadt registriert. Dadurch sinke der Zuckergehalt der Rüben deutlich ab. Da es bisher keine Bekämpfungsmöglichkeit gibt, würden Anstrengungen zur Eingrenzung des Schadens unternommen.

Eigenes Resistenz-Management notwendig

Die Vorstellung der Zuckerrübensorten übernahm Gerald Wagner von der Arbeitsgemeinschaft Regensburg. Er beschrieb zudem, dass die Möglichkeiten zum Pflanzenschutzeinsatz in Rüben weiter eingeschränkt würden. Das neue Herbizidsystem Conviso zeige zwar gute Wirkungsgrade, jedoch sei ein eigenes Resistenz-Management notwendig. Die Produktauswahl bei Insektiziden und Fungiziden nehme weiterhin ab.

Die Rieser Rübenanbauer nutzten die Gelegenheit für eine intensive Diskussion mit den Vertretern der Zuckerwirtschaft. Sie beklagten dabei vor allem den zu späten Kampagnestart sowie Herausforderungen und Kostensteigerungen im Rübentransport. (AZ)