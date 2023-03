Das Frühjahr belebt den Arbeitsmarkt im Ries

Die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sinkt auf 2,2 Prozent. Auszubildenden soll künftig eine App bei der Stellensuche helfen.

Das beginnende Frühjahr bringt Bewegung in den Arbeitsmarkt. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen liegt die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. Das teilt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, am Freitag mit. Insgesamt sind 699 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 109 weniger als vor einem Monat.

„Insgesamt ist die Situation auf unserem Arbeitsmarkt weiterhin stabil. Aktuell sind im Vergleich zum Vorjahresmonat 72 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 11,5 Prozent. Die Hauptursache hierfür liegt im Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine. Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur Nördlingen 30 Personen oder 9,3 Prozent weniger Arbeitslose zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 102 oder 33,7 Prozent an“, erläutert der Agenturleiter.

176 Rieser melden sich im März arbeitslos

Im März haben sich 176 Personen neu arbeitslos gemeldet, davon kamen 61 aus einer Erwerbstätigkeit und 53 aus einer Aus- oder Weiterbildung. Dagegen konnten 276 ihre Arbeitslosigkeit beenden. 107 nahmen eine Beschäftigung auf und 75 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Von den insgesamt 699 arbeitslos gemeldeten Personen waren im Ries 294 (minus 60 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 405 (minus 49 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter gemeldet.

Im März wurden 98 neue Arbeitsstellen gemeldet, 40 weniger als im Februar. Im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen sind aktuell 525 offene Stellen gemeldet, 19 mehr als im Vormonat und 68 weniger als vor einem Jahr.

262 Jugendliche im Ries ohne Ausbildungsplatz

Aktuell haben 262 Jugendliche noch keine feste Zusage für einen betrieblichen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative wie zum Beispiel den Besuch einer weiterführenden Schule. Demgegenüber stehen 868 unbesetzte gemeldete Berufsausbildungsstellen. Rein rechnerisch stehen einem Ausbildungssuchenden 3,3 Ausbildungsstellen gegenüber.

„Es bieten sich also noch viele Chancen für die jungen Menschen, in eine betriebliche Ausbildung zu starten. Hierzu empfehle ich unsere App Azubiwelt. Es ist die größte Ausbildungsbörse in Deutschland und es ist hochinteressant die Vielfalt der Ausbildungsberufe zu entdecken. Einfacher geht es nicht, eine Lehrstelle zu finden, die zu einem passt“, informiert Paul. Die App für Smartphones mit Apple oder Android Betriebssystem ist kostenlos und wurde gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern entwickelt. (AZ)