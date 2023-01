Diese Großevents ziehen 2023 Tausende Menschen ins Ries

Faschingsumzug in Megesheim, Nördlinger Mess' und Spiel ohne Grenzen in Mönchsdeggingen: Veranstalter rechnen mit Tausenden von Besucherinnen und Besuchern.

Im laufenden Jahr wird es ein fast uneingeschränktes Wiedererwachen der Großevents geben. Für die meisten Veranstaltungen stehen die Termine bereits fest. Mit dem Blick auf die folgende Übersicht wird klar: Im Ries steht auch ohne das Stadtmauerfest in Nördlingen und den Historischen Markt in Oettingen ein großes Event-Jahr bevor.

Bereits im Februar wird es bunt: In Megesheim findet wieder ein Faschingsumzug durch die Hauptstraße statt. Traditionell geht es am Faschingssonntag, 19. Februar, um 14 Uhr los. Die Faschingsfreunde Megesheim erwarten wie in den Vorjahren viele Gäste am Wegesrand.

Das Stabenfest in Nördlingen findet 2023 vom 5. bis 8. Mai statt

Beim Stabenfest in Nördlingen stehen vom 5. bis 8. Mai die Kinder im Mittelpunkt. Gekrönt wird das Fest mit dem Stabenumzug am Montag, 8. Mai, wenn Schülerinnen und Schüler durch die Straßen der Altstadt ziehen und das Stabenlied singen.

Am selben Wochenende wird es außerdem über die Ländergrenzen hinweg sportlich. Am 6. Mai findet der Ipf-Ries-Halbmarathon statt. Start ist in Bopfingen, Zieleinlauf bei der 14. Ausgabe des Sportevents auf dem Marktplatz in Nördlingen.

Kaum erwarten kann der TSV Mönchsdeggingen das Spiel ohne Grenzen 2023. Ausgerichtet wird es am Pfingstwochenende, 26. bis 28. Mai. Das Programm soll schon bald bekannt gegeben werden.

Musikalisch geht es weiter im Juni. Das beliebte Musik-Festival "Wudzdog" in Dornstadt bei Auhausen lockt Musikfans aus der ganzen Region zwischen dem 6. und 8. Juni an den Stöckenweiher. Der Kartenverkauf läuft bereits.

Die Mess' in Nördlingen findet 2023 vom 10. bis 19. Juni statt

Ab dem 10. Juni hat sodann auch das Warten für die Volksfestfans ein Ende. Dann beginnt die Nördlinger Mess'. Nordschwabens größtes Volksfest auf der Kaiserwiese geht bis zum 19. Juni.

Der Nördlinger Stadtlauf ist für viele Sportlerinnen und Sportlerin ein wichtiger Termin im Jahr. Start des Hauptlaufes ist in diesem Jahr am Samstag, 8. Juli, um 15.45 Uhr auf dem Marktplatz in Nördlingen.

Eine Woche später findet dann die Feier zum 75-jährigen Bestehen des SV Schwörsheim-Munningen statt. Der Verein feiert vom 14. bis 17. Juli auf dem Sportgelände am Ortsrand von Schwörsheim. Für die Jüngeren ist eine Plattenparty geplant, am Samstag spielt die Band Ohne Filter, am Sonntag sind am Abend Max und Bifi zu hören, und für den Montag ist ein politischer Abend geplant. Der Verein teilt mit, dass an allen Tagen selbstverständlich reichlich Fußball gespielt werde. Vorgesehen sind ein Jugend- und ein Herrenturnier.

Wasserfest mit Bootskorso in Oettingen vom 28. bis 30. Juli

Musikalisch geht der Juli dann in Megesheim zu Ende. Das Festival "Der Krater bebt" findet vom 28. bis 30. Juli statt. 2022 wurde das Kraterbeben zu Bayerns Festival des Jahres gewählt. Ebenfalls vom 28. Juli bis zum 30. Juli findet in Oettingen die Jakobi-Kirchweih mit Wasserfest inklusive des beliebten Bootskorsos und Hammeltanzes statt.

Oettingen feiert den Sommer in der Stadt außerdem bei "Summer in the City". Traditionell gibt es ein Kinderprogramm, den Stadtlauf für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und Livemusik auf dem Marktplatz. Terminiert ist das Fest auf den 14. August.

Ebenfalls ein Besuchermagnet ist der Nördlinger Weihnachtsmarkt. 2023 findet er zwischen dem 1. und 23. Dezember statt.