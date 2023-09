Pfarreien im Südries schließen sich zusammen

Plus Christgarten, Hürnheim, Hohenaltheim und Schmähingen haben keine eigenen Pfarreien mehr. Nun bilden sie die Pfarrei "Am Albuch". Es ist wohl nur der erste Schritt.

Im Rahmen der Neuordnung des evangelischen Kirchenwesens im Donau-Ries-Kreis haben die Kirchengemeinden Ederheim mit Christgarten, Hürnheim, Hohenaltheim und Schmähingen einen großen Schritt getan: Sie waren bisher jeweils eigene Pfarreien, das heißt Seelsorgebezirke mit je eigenen Pfarrstellen, und bilden nun zusammen eine neue Pfarrei unter dem Namen „Evangelisch-Lutherische Pfarrei am Albuch“, wobei die Pfarrstelle ihren Sitz in Hohenaltheim hat. Auf diese Pfarrstelle wurde Karin Schedler, die bisher Pfarrerin für Ederheim und die Ortsteile war, berufen und eingesetzt.

Zu dem Festgottesdienst aus diesem Anlass hatten sich nicht nur die Amtsbrüder aus dem Dekanatsbezirk Nördlingen eingefunden, sondern, quasi im Vorgriff auf die Verwirklichung des Fernziels „Riesdekanat“, Dekan Frank Wagner aus Donauwörth. Ebenfalls als Zeichen für die ökumenische Verbundenheit der evangelischen und katholischen Rieser war der neue Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinschaft Reimlingen, Pater John Paul Offiah, anwesend. Sein Amtsbereich umfasst Amerdingen, Bollstadt, Mönchsdeggingen und Reimlingen.