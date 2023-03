Riesbürg

Riesbürg lehnt neuen Nördlinger Trinkwasserbrunnen ab

Plus Nach den Probebohrungen soll der Grundwasserspiegel im Wannental drastisch abgefallen sein. Ein hydrogeologisches Fachbüro hatte keine negativen Auswirkungen gesehen.

Von Bernd Schied

Der Gemeinderat Riesbürg wendet sich strikt gegen die Absicht der Stadtwerke Nördlingen, im Bereich der "Alten Bürg" bei Utzmemmingen eine Bohrung sowie einen 144 Stunden dauernden Pumpversuch zur geplanten Erschließung eines neuen Trinkwasserbrunnens zu starten. Wie berichtet, will sich die Stadt Nördlingen dort ein zweites Standbein für die Wasserversorgung ihrer Bevölkerung schaffen, nachdem die Quellen bei Ederheim wegen des Klimawandels nicht mehr so ertragreich sprudeln wie früher. Außerdem streben die Stadtwerke eine größere Unabhängigkeit von der Bayerischen Rieswasserversorgung an, die momentan in etwa die Hälfte des jährlichen Trinkwasserbedarfes der Großen Kreisstadt abdeckt.

